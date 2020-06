Fiumicino, Catini e Onorati tuonano: “Una città abbandonata a sé stessa”

Fiumicino – “Vogliamo fare chiarezza, per amore di giustizia di tutte le questioni in sospeso riguardanti Fiumicino ed esprimere soluzioni reali, dicendo la verità”. Con queste parole, Massimiliano Catini e Giovanna Onorati, a seguito di un incontro con il presidente Mario Baccini, hanno affrontato i problemi più gravosi che affliggono il comune e i cittadini di Fiumicino.

I due esponenti dell’area di centrodestra hanno elencato diverse problematiche del territorio, a cominciare dal terreno sotto il cavalcavia di Palidoro “sequestrato all’occupante che si è appellato al tribunale ed ha vinto la causa contro il sequestro imposto dal Comune; continuando con l’esempio del ponte pedonale di collegamento tra Passoscuro e Maccarese che doveva essere ripristinato, ma in consiglio Comunale la maggioranza ha bocciato gli emendamenti e quindi i lavori sono fermi e il collegamento inagibile”.

“La Giunta Montino – aggiungono i due – ha più volte dichiarato che avrebbe sciolto i vincoli della zona O di Passoscuro. Ai tempi dichiarammo la necessità di studi urbanistici precisi per capire la distribuzione degli spazi di servizio che avrebbero vincolato il progetto. Non volevamo sentire parole vuote, ma il risultato è stato un nulla di fatto.

“La torre di Salvo D’Acquisto è un patrimonio culturale che il Comune ha abbandonato e poi restituito alla Regione Lazio che finalmente l’ha valorizzata con l’aiuto dell’Arma dei Carabinieri per il supporto del museo.

“La questione dei sequestri delle case del demanio marittimo della zona ‘Don Guanella’ di Passoscuro, ha causato più danni del provvedimento stesso, tanto che gli abitanti hanno ottenuto in tempi rapidissimi un provvedimento di sospensiva dal Tar sulla esecutività dei sequestri.

C’è poi la controversa questione del cimitero di Palidoro che l’assessore Anselmi ha provato a scaricare sul Comune di Ladispoli, quando la responsabilità della gestione della carenza idrica del camposanto era di specifica competenza del Comune di Fiumicino.

Per rimanere in tema di cimiteri, a Maccarese, per un dissesto stradale della via di fronte al camposanto, sono scesi in protesta il sindaco e la maggioranza contro la Raggi e il Comune di Roma per chiedere il rifacimento del manto stradale, quando a due passi c’è Viale Maria, di competenza del Comune di Fiumicino, totalmente dissestato e oggetto, per questo, di mozioni ed emendamenti in Consiglio, tutti bocciati dalla maggioranza”.

“Ma le lamentele non si fermano sicuramente al Nord. Anche a Isola Sacra, a Parco Leonardo e in molte delle località del comune, l’Amministrazione ha disposto una serie di azioni inefficaci – riferiscono Catini e Onorati -. Non vengono date risposte concrete ai cittadini. Ricordiamo al Sindaco e ai suoi Assessori che il loro vessillo elettorale era ‘continuiamo l’opera’”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino