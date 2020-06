Fiumicino, furioso incendio in via delle Vignole

Fiumicino – Un furioso incendio sta mettendo a rischio alcune abitazioni in via delle Vignole, nella zona di via della Muratella.

Sul posto un’autobotte dei Vigili del Fuoco e due squadre dell’associazione di protezione civile Nuovo Domani. Fiamme altissime si levano verso il cielo e illuminano la notte.

Notizia in aggiornamento