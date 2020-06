Fiumicino – Per festeggiare la ripresa delle attività artistiche riguardanti i nuovi Murales di Passoscuro, ed in vista della realizzazione del secondo volume del Catalogo 2019/2020 – prevista per il mese di Dicembre prossimo – Sabato 4 luglio ci sarà l’inaugurazione del grande Murales “Le Magnifiche 7”.

L’attività dei Murales di Passoscuro, promossa e coordinata dall’Associazione Culturale L’Isola delle Correnti, e con il Patrocinio del Comune di Fiumicino, iniziata nella primavera del 2018, ha realizzato finora oltre cento interventi di pittura, scultura, fotografia ed installazioni finalizzate alla riqualificazione artistica del Lungomare e dell’abitato della cittadina, grazie al contributo di più di venti artisti che hanno fornito la propria collaborazione a titolo totalmente gratuito.

L’evento sarà preceduto da una visita guidata ai nuovi Murales con appuntamento alle ore 18,45 all’altezza del MOAI; si proseguirà poi sul lungomare fino giungere alla piazzetta di fronte al Green Beach intorno alle 20 circa.

Qui, alla presenza di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, ci sarà la presentazione del nuovo Murales “Le Magnifiche 7”, realizzato da sette donne artiste, con lettura di poesie, quali filo conduttore dei dipinti e brindisi finale.

