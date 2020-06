Fiumicino, sterpaglie in fiamme a ridosso del Viadotto dell’Aeroporto

Fiumicino – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno 2020, quando intorno alle 14 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio sviluppatosi a ridosso del viadotto dell’Aeroporto, a Fiumicino. A bruciare alcune sterpaglie. I pompieri, prontamente giunti sul posto, hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti o ripercussioni sul traffico.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino