Lavori sulla A12 Roma-Civitavecchia, chiusa l’entrata dello svincolo di Santa Severa

Santa Marinella – Chiusa l’entrata dello svincolo di Santa Severa. Dalle 12 alle 20 di oggi 22 giugno sulla A12 Roma-Civitavecchia, per lavori di pavimentazione, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cerveteri Ladispoli.

