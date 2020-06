Niente manutenzione per le scuole di Sperlonga? La minoranza presenta un’interrogazione

Sperlonga – Niente manutenzione per le scuole di Sperlonga? È quello che sottolinea la minoranza del Borgo, che spiega: “Nei giorni scorsi abbiamo fatto un sopralluogo alle scuole materne e nei giardini dell’edificio di via Campo delle Monache, dove abbiamo trovato uno stato di incuria e di quasi abbandono. Erba alta, piante non curate e erbacce ovunque. La scuola è chiusa ormai da mesi, ma questo non giustifica l’assenza di manutenzione e lo stato di incuria.

Bisogna programmare e lavorare in anticipo per essere pronti quando ci sarà la riapertura. Per questo, abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco Cusani per capire quali attività l’amministrazione comunale di Sperlonga sta programmando per la riapertura delle scuole a settembre“.

Poi da Sperlonga cambia proseguono: “L’inizio del prossimo anno scolastico dovrà necessariamente essere accompagnato da una serie di misure e di accorgimenti necessari a consentire che il ritorno in classe avvenga in piena sicurezza e in linea con quelle che saranno le linee guida varate dal Governo. Molto dipenderà dall’evoluzione della situazione epidemiologica, ma i Comuni dovranno farsi trovare pronti a riaprire i plessi scolastici.

Abbiamo deciso di scrivere un’interrogazione al sindaco perché il Comune di Sperlonga ha più volte dato prova di una notevole difficoltà, se non carenza, a livello di pianificazione e programmazione dei suoi interventi e delle varie attività.”

E ancora: “Sul rientro a scuola dei ragazzi di Sperlonga, soprattutto i più piccoli, non sono ammessi ritardi e inefficienze. Dopo mesi di didattica a distanza e di sacrifici per i bambini e le famiglie, il ritorno in classe deve essere in totale sicurezza e in un ambiente che possa garantire a bambini dell’asilo e a tutti gli studenti la massima accoglienza.

Ci attendiamo dal sindaco e dall’amministrazione comunale il massimo impegno su un tema così importante e – conclude la nota – siamo pronti a dare il nostro contributo per evitare ritardi e inefficienze“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sperlonga