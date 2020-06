Ostiamare, tris di conferme: Nanni, Mastropietro e Vasco

Ostia – Arrivano le prime grandi conferme in casa Ostiamare, in vista della prossima stagione, a dimostrazione della grande volontà della Società biancoviola di mantenere alta la competitività del gruppo lidense, pronto a riprendere il percorso da dove si era interrotto.

A partire da colui che era stato uno dei grandi colpi di mercato del direttore sportivo Fabio Quadraccia e dell’Ostiamare, un attaccante di grandissima qualità arrivato da Malta per impreziosire il team biancoviola. Parliamo di Leonardo Nanni, il quale sarà uno dei cardini fondamentali dell’Ostiamare che verrà e al quale abbiamo chiesto di regalarci le prime emozioni di questo amore biancoviola che prosegue dopo i 5 mesi nei quali ha assaporato l’ambiente dell’Anco Marzio:

“Si, è stata una settimana senza dubbio particolare, con la doccia fredda dell’addio del mister Scudieri, al termine di una stagione che si è interrotta sul più bello. Ma sono felice di aver trovato un accordo, in brevissimo tempo, con la Società, e di proseguire la mia esperienza ad Ostia dove, nonostante sia stato solo 5 mesi, ho trovato un ambiente molto positivo. E’ stato qualcosa di inaspettato ma bellissimo“.

E quindi l’Ostiamare ripartirà da un Nanni carico, pieno di entusiasmo e voglioso di proseguire sull’onda positiva di una stagione importante:

“Si, ho grande voglia di dimostrare le mie qualità, di farlo con continuità, senza qualche piccolo problema muscolare che ho avuto lo scorso anno, pochi giorni dopo essermi presentato con un bel gol. Sono pronto a dare il mio contributo per un nuovo percorso altrettanto ricco di soddisfazioni“.

E, infine, un messaggio importante, per tifosi e compagni: “Beh, spero che la mia conferma sia una bella notizia per i tifosi che ci vogliono tanto bene e che ci seguono sempre con affetto, e che sia una scossa per tutto l’ambiente. Sono già al corrente del fatto che ci sono state tante conferme importanti, spero di riuscire con questa mia conferma di far cambiare idea ad altri ragazzi e convincerne altri ancora ad unirsi a noi. C’è grande entusiasmo e voglia di fare bene. Appuntamento al campo“.

Grande voglia e grande entusiasmo anche da parte di un altro protagonista importante della passata stagione, con la sua forza fisica e qualità offensiva. Parliamo di Alan Mastropietro, che è pronto a continuare sull’onda dei 7 gol realizzati (secondo cannoniere lidense alle spalle di De Sousa) e delle grandi prestazioni che lo hanno trasformato ben presto in uno dei beniamini degli ultras:

“Si, è bello continuare a Ostia. Dopo un’annata così ricca di emozioni, e con un finale sicuramente che non ci aspettavamo, sia per la pandemia che ha interrotto la corsa a -4 dalla vetta e con 8 giornate da disputare, che per la fine del rapporto tra mister e società, c’era la paura di ricominciare da capo e, invece, si sta mantenendo la struttura forte del gruppo, e questo è fondamentale per proseguire un percorso importante“.

Obiettivi importanti per Mastropietro, non solo di gruppo, ma anche personali: “Sicuramente desidero arrivare in doppia cifra, migliorando così la buonissima stagione appena fatta con le 7 realizzazioni. E’ fondamentale ripartire dal gruppo che è stata la forza di tutta la stagione “.

Non solo attacco. La terza conferma, di grande livello, arriva dal centrocampo, dove ci sarà anche nella stagione 2020-2021, la qualità e la quantità di Lorenzo Vasco pronto a disegnare geometrie. Anche da lui arrivano parole meravigliose per questo ambiente del quale farà parte nella prossima annata:

“Ho tanta voglia di ricominciare e non vedo l’ora di tornare in campo. Ho sentito la grande stima della Società, del Direttore, e quindi non ho esitato ad accettare la proposta biancoviola. Anche con Adriano abbiamo parlato tanto, e c’è il desiderio di fare qualcosa di ancora più importante“.

Da Vasco un messaggio speciale ai tifosi e ad Ostia: “Spero di fare qualche gol in più da dedicare ai nostri tifosi, che sono davvero fantastici. E spero che Ostia sia sempre più unita a questo gruppo e a questa società che ha intenzione di stupire anche nella prossima stagione. Carico e pronto a dare il massimo“.

Tre prime grandi conferme. Tre protagonisti sicuri dell’Ostiamare 2020-2021.

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(fotocopertina@ClaudioSpadolini)