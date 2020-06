Parente: “Fiumicino è una città sicura”

Fiumicino – Fiumicino “è una città sicura. A livello regionale, dopo Roma, è il centro abitato più sicuro per quanto riguarda la microcriminalità. Non solo: nel Lazio è la città con il numero più alto (escludendo la Capitale) di volontari che collaborano con il Comune”.

A dichiararlo è Domenico Parente, delegato del Sindaco di Fiumicino alla sicurezza, che nelle scorse ore ha incontrato, in veste istituzionale “i vertici delle Forze dell’Ordine operanti sul territorio (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri), per comunicare loro le situazioni di criticità rilevate nelle quattordici località che compongono il comune”.

“Ho riscontrato, come di consueto, grande disponibilità da parte dei Comandanti i quali, oltre a comunicarmi di avere già intensificato le attività di controllo e di vigilanza sul territorio, hanno preso in carico l’onere di effettuare tempestivamente sopralluoghi per verificare la fondatezza delle segnalazioni, adottando i provvedimenti più opportuni.

Per quanto di mia competenza – prosegue il delegato -, al fine di garantire maggiore sicurezza e serenità ai cittadini, provvederò ad impiegare tutti i volontari disponibili (la gran parte è attualmente in servizio su tutto il litorale e posso assicurare che svolgono in maniera esemplare il loro incarico), affinché, sotto la supervisione del Comandante della Polizia Locale, la dott.ssa Franchini, possano coadiuvare tutte le Forze dell’Ordine segnalando le eventuali anomalie rilevate su tutto il territorio comunale”

Poi, un chiarimento: “Troppo spesso negli ultimi tempi sui social sono stati sollevati dubbi relativamente alla reale presenza dei volontari su tutto il litorale di Fiumicino. Affermazioni gravi, come quella che li definisce ‘azioni di disturbo’, andrebbero supportate da adeguata documentazione, altrimenti si riducono a mere insinuazioni senza fondamento”.

“Come si può attaccare coloro che svolgono attività così gravose, a fronte di un esiguo rimborso spese o addirittura in alcuni casi, come è ben noto a chi solleva la questione, pro bono? Il tema della sicurezza dei cittadini è da sempre prioritario per il sindaco Montino, che se ne occupa personalmente, oltre che attraverso la delega conferitami. Lavoriamo alacremente e in un clima di assoluta intesa e collaborazione anche con il Comandante della Polizia Locale per garantire sempre la massima serenità ai nostri concittadini“.

