Pomezia, Mengozzi e Buratti: “Riaprire il cimitero comunale anche di domenica”

Pomezia – “Riaprire il cimitero comunale anche di domenica” questo l’appello del consigliere comunale del Partito Democratico Stefano Mengozzi e di Andrea Buratti di Italia Viva, i quali, attraverso una lettera indirizzata al Sindaco Adriano Zuccalà, chiedono “di intervenire in maniera rapida e urgente per rimodulare gli orari di apertura del cimitero comunale di Pomezia”.

“Superate le ragioni iniziali di contingentamento – si legge nella lettera -, dovute all’Emergenza Covid-19, è adesso necessario tornare a garantire a tutti i cittadini la visita ai propri cari defunti in orario di maggiore comodità. Molte in queste settimane le segnalazioni arrivate dai cittadini per poter avere orari migliori di accesso”.

“Si chiede quindi di valutare la riapertura pomeridiana e, soprattutto, quella domenicale. Siamo certi che ogni ragione che possa essere alla base della riduzione di orario potrà essere superata con una migliore programmazione delle risorse umane”.

