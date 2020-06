Il protocollo Olaplex per curare i capelli trattati.

Olaplex fornisce un trattamento ristrutturante professionale per i capelli utilizzando dei prodotti privi di siliconi, solfati, aldeidi e DEA, 100% cruelty free e non testati sugli animali. Questi prodotti aiutano a moltiplicare e a riconnettere i punti bisolfuri danneggiati, ovvero i legami molecolari presenti all’ interno dei capelli che solitamente vengono danneggiati gravemente durante i trattamenti chimici, meccanici o termici. Grazie a questi prodotti, è possibile ristrutturare i capelli fra uno shampoo e l’altro, poiché ricollegando e moltiplicando suddetti legami, ripristinano l’integrità del capello. Scopriamo insieme i prodotti che costituiscono il protocollo di Olaplex.

Hair Perfector N.3

L’ Hair Perfector N.3 si applica prima dello shampoo dalle radici alle punte sui capelli non lavati, si distribuisce il prodotto con un pettine e lo si lascia agire per circa 10 minuti, dopodiché lo si risciacqua e si procede con l’applicazione dello shampoo. Si consiglia di utilizzare questo prodotto una volta alla settimana tra due trattamenti chimici per rafforzare i capelli danneggiati, oppure il giorno prima di un trattamento chimico come pre-trattamento.

Shampoo Bond Maintenance N.4

Perfetto dopo l’applicazione dell’ Hair Perfector N.3, lo Shampoo N.4 Bond Maintenance costituisce il quarto passaggio del protocollo Olaplex, ed è dotato di una formulazione che aiuta a riparare le punte mentre deterge delicatamente i capelli donandogli forza, morbidezza ed idratazione. Particolarmente adatto ai capelli trattati, lo si deve applicare in piccole quantità sulla chioma bagnata, per poi emulsionare e risciacquare.

Shampoo Bond Maintenance N.5

Il quinto passaggio del protocollo Olaplex è il Bond Maintenance N.5 ovvero il balsamo che ripristina, ripara ed idrata i capelli senza appesantirli rendendoli forti, sani e lucenti, e combatte l’effetto crespo. Si distribuisce generosamente il prodotto dalla radice sulle lunghezze, dopo aver applicato lo Shampoo N.5, e dopo averlo lasciato agire per circa 3 minuti lo si risciacqua.

Restorative Cream N.6 Bond Smoother

La Restorative Cream N.6 Bond Smoother è una crema styling lisciante e riparatrice senza risciacquo che idrata, protegge e leviga i capelli, eliminando l’effetto crespo e riducendo il tempo dell’asciugatura. E’ perfetta per apportare nutrimento ai capelli trattati chimicamente, ed è privo di solfati e parabeni. Si applica una piccolissima quantità di prodotto sui capelli asciutti o bagnati, dalle lunghezze fino alle punte.

Olaplex Bonding Oil N.7

Olaplex Bonding Oil N.7 è un olio ultra-concentrato ed ultra-leggero che protegge i capelli dal calore fino a 450 ° F / 230 ° C, li rinforza e li idrata eliminando l’effetto crespo e donando alla chioma brillantezza, lucentezza e morbidezza. E’ un prodotto adatto a tutti i tipi di capelli dai lisci ai mossi, da ricci a quelli attorcigliati, e dai capelli fini a quelli folti. Si consiglia di applicare una piccola quantità di prodotto sui capelli umidi o asciutti, e di proseguire poi con l’applicazione dello styling.

Se volete provare sui vostri capelli l’effetto di questi prodotti, ecco i link per reperirli:













(Il Faro Online)