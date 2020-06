Roma, armato di coltello e mascherina rapina una caffetteria: in manette un 39enne

Roma – “Questa è una rapina, datemi i soldi”: la più classica delle frasi è stata usata da un 39enne romano, arrestato dalla Polizia di Stato per aver rapinato un bar a Roma, su Viale Ippocrate.

Con una mascherina chirurgica ben calzata ed in mano un coltello da cucina, poco dopo le 7 del mattino, l’uomo è entrato in una caffetteria vicino all’università e dopo aver minacciato la cassiera ha rubato dalla cassa circa 60 euro. Sul luogo del reato è giunta una pattuglia del commissariato Porta Pia; i poliziotti hanno raccolto alcune testimonianze ed acquisito le immagini della videosorveglianza.

Proprio quest’ultime si sono rivelate determinanti: gli agenti, insieme ai colleghi della squadra di Polizia Giudiziaria, hanno riconosciuto il rapinatore e subito sono iniziate le ricerche dello stesso. Un coltello, del tutto simile a quello descritto, è stato trovato nascosto tra i contatori del gas del palazzo dove abita la famiglia del sospettato, mentre il 39enne è stato bloccato nel piazzale della stazione Tiburtina. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato e condotto a Regina Coeli con l’accusa di rapina aggravata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana