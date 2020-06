Roma Volley Club, Lorenzo Rossi è carico: “Molto motivato, voglio fare bene”

Roma – La Roma Volley Club maschile della nuova stagione riparte dal suo capitano, Lorenzo Rossi, martello classe ’90, alla quinta stagione nella squadra giallorossa.

La prima conferma del nuovo corso è proprio di uno dei suoi uomini simbolo: “Giocare come capitano è per me motivo di grande orgoglio, perché testimonia la fiducia che dirigenza e staff ripongono nei miei confronti, non solo a livello tecnico ma anche umano“.

Rossi parla poi della nuova squadra e del lavoro svolto da parte della società in questo mercato estivo: “La dirigenza ha lavorato molto bene in questi mesi, mettendo insieme volti noti a giovani promesse, che potranno crescere e dare un importante aiuto alla squadra. Abbiamo avuto già modo di conoscerci durante la prima riunione, è stata un’occasione per delineare obiettivi e tempistiche per quella che sarà a tutti gli effetti una stagione unica per il momento storico che attraversiamo“.

Il capitano affronta poi il discorso relativo al campo:”Per tutte le squadre il prossimo sarà un campionato affascinante, in cui conterà non solo il valore tecnico dei singoli atleti, ma anche la capacità di gestione e adattamento delle società. Sarà sicuramente una stagione imprevedibile e per questo divertente, noi siamo pronti a dire la nostra“.

A livello personale Rossi è molto contento della novità, il cambio di ruolo: “Personalmente avrò anche una forte motivazione nel mio ritorno al ruolo di opposto, di fatto un ritorno alle origini visto che proprio in questo ruolo feci il mio esordio in A2. Un scelta condivisa con lo staff tecnico a seguito di riflessioni nate da alcune partite della passata stagione giocate proprio in questo ruolo. Sicuramente avremo bisogno di consolidare nuovamente tanti meccanismi anche con il resto della squadra, ma al contempo questo spostamento aggiunge una grande duttilità tattica che potrà essere utile negli eventuali momenti di difficoltà“.

(foto@AndreaMaddaluno)