Santa Marinella non è più covid-free: riscontrato un nuovo caso positivo

Santa Marinella – Dopo quasi una settimana, la città dei Santa Marinella non è più covid-free. Come fanno sapere dalla Asl Roma 4, infatti, nella giornata di oggi è risultata positiva al Covid-19 una persona.

“Purtroppo oggi la Asl ci comunica un nuovo positivo al coronavirus e tutto il contorno di isolati in quarantena. Questo il risultato di quello che sottolineo tutti i giorni e cioè non abbassiamo la guardia“, il commento del sindaco, Pietro Tidei.

Che aggiunge: “Purtroppo il virus non è morto e se non stiamo attenti (mascherina e distanziamento) i contagi aumenteranno. Sono molto dispiaciuto per aver perso questo primato di 0 contagi“.