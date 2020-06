Severini: “Continuo ad essere contrario alle antenne 5G. Da mesi aspettiamo di discutere la mozione”

Fiumicino – “Circa due mesi fa ho protocollato personalmente una dettagliata mozione (leggi qui) per mettere al centro del dibattito politico la moratoria sulla tecnologia 5G e il monitoraggio ambientale. Ad oggi, purtroppo, il Comune ancora stenta a portare in aula questo argomento“. Lo afferma in un comunicato Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Resto vicino e continuo a sostenere la protesta del Comitato Stop 5G Fiumicino e di Alleanza Italiana Stop 5G, – sottolinea il Capogruppo – che si sono riuniti sabato scorso proprio sulla scalinata del Comune per richiedere al Sindaco l’interruzione della sperimentazione 5G (leggi qui).

Il Sindaco è tenuto ad attivarsi per interrompere qualsiasi eventuale ulteriore installazione delle antenne predisposte per il 5G, almeno finché non ci saranno prove scientifiche certe, che attestino la non nocività di questa nuova tecnologia”.

“Ricordiamo al Sindaco e al Presidente del Consiglio – conclude Severini – che l’Art. 7 comma 2 del regolamento comunale prevede l’inserimento all’ordine del giorno delle mozioni entro 30 giorni dalla data di presentazione. Ma a Fiumicino rispettare i regolamenti è diventato utopia”.

