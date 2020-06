Roma – Un fiume bianco di biciclette e non solo ha invaso il Tevere. In tantissimi, circa 10.000, hanno partecipato al flashbike per chiedere maggiore attenzione e tutela per il fiume della Capitale.

Tantissime famiglie con bambini, giovani, in bici e a piedi, vestiti di bianco, hanno animato le sponde del Tevere sotto Castel Sant’Angelo e lungo il fiume fino ad Ostia per godere delle bellezze di Roma e tornare a viverle in modo sano e consapevole. Una testimonianza attiva, ordinata, nel rispetto delle distanze, ma piena di entusiasmo.

L’iniziativa del Tevere Bike, organizzata dall’Associazione Tevere Day, con il patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione del Sistema delle aree naturali protette regionali www.parchilazio.it ha riunito più di 40 Associazioni ed Enti, tra cui Touring Club, Legambiente, Museo del Tevere, Coni. Presenti anche molti personaggi, tra cui Alessandra Sensini, vicepresidente Coni, il regista Massimiliano Bruno, il cantante Virginio.

Alberto Acciari, Presidente Associazione Tevere Day:“E’ stato un grande successo, e lo sarebbe stato anche con meno partecipanti, perché è stato il primo evento della cittadinanza romana dopo il lockdown. Dobbiamo ripartire e la concretezza del fare si deve vedere anche nella gestione del grande patrimonio sociale, economico, turistico che è il Tevere. Non possiamo più avere un fiume a metà: si vive sicuri solo su una sponda, gli interventi sono sempre parziali. E’ necessario un piano concreto di azioni, abbiamo dimostrato col Tevere Day prima ed il Tevere Bike, oggi, che la città lo vuole”.

Prossimo appuntamento: il 4 ottobre con il Tevere Day, un evento che l’anno scorso ha richiamato con oltre 70 eventi sul Tevere, più di 30.000 persone.