A12, chiusa per una notte la stazione di Maccarese Fregene

Fiumicino – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire l’ispezione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia. In alternativa è consigliabile utilizzare la stazione di Torrimpietra.