Baccini: “La Pineta di Fregene lasciata all’incuria”

Fiumicino – “La Pineta di Fregene è un patrimonio verde che dovrebbe essere non solo preservato ma anche valorizzato, invece è lasciata all’incuria dal nostro Comune per lo stato di degrado in cui versa, come riportato dalla stampa nazionale che si è occupata della questione”.

Con queste parole il consigliere Mario Baccini ha commentano l’intervento dei consiglieri regionali di centrodestra sul quotidiano Il Tempo in merito alle condizioni di abbandono in cui versa la pineta di Fregene.

“La pineta è un punto di riferimento importante per il nostro territorio e per tutta risposta il Comune non può più prendere tempo. È necessario che l’Amministrazione prenda provvedimenti per tutelare questo patrimonio verde che è un polmone irrinunciabile per la città e per tutto il territorio oltre ad essere stato uno scenario di tanti ricordi legati al nostro cinema d’autore dal maestro Fellini in poi”.