Concorsi per tre posti da dirigente a Fiumicino: tutte le info utili

Fiumicino – L’Amministrazione comunale di Fiumicino informa che sono state rese note le convocazioni per le prove scritte della selezione pubblica per la copertura nel triennio 2020/2022 di 3 posti da Dirigente.

Le prove si terranno presso la Sala Salsedine di via della Scafa 143 a Isola sacra.

Il calendario sarà il seguente, in base alla lettera iniziale del cognome:

Prima prova scritta 13 luglio:

– ore 8.30 dalla lettera A alla lettera L compresa

– ore 9.00 tutte le altre lettere

Seconda prova scritta 14 luglio 2020

– ore 8:30 dalla lettera A alla lettera L compresa

– ore 9.00 tutte le altre lettere

La procedura selettiva si svolgerà in modo tale da garantire il rispetto delle misure, anche di distanziamento sociale, stabilite per contrastare la diffusione del Covid- 19.

In particolare ogni candidato dovrà essere in possesso di:

– idoneo documento di riconoscimento in corso di validità

– D.P.I., ovvero mascherina facciale.

Nei punti d’ingresso si procederà, mediante l’utilizzo di termo scanner, e nel rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy, a misurare la temperatura corporea e se quest’ultima dovesse risultare superiore a 37,5°, il candidato non potrà accedere nei locali e non potrà sostenere la prova.

Prima dell’accesso nella sala di svolgimento della prova, i candidati dovranno comunque procedere all’igienizzazione delle mani, a tal fine saranno collocati all’ingresso degli appositi gel disinfettanti.

Tutti i candidati dovranno in ogni caso compilare e consegnare al momento della registrazione il modulo di autocertificazione, redatto ai sensi degli artt. nn.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Sono previsti tre punti d’ingresso dove si procederà all’identificazione e registrazione dei concorrenti e alle altre formalità suindicate.

Il candidato che non si presenterà all’ora, nei giorni e nel luogo suindicati, si considererà rinunciatario e sarà, pertanto, escluso dalla selezione.