Di Giovanni (M5S): “Più senso civico e più vigilanza contro i barbari che remano contro Roma”

Ostia – Sempre più atti vandalici si ripercuotono sulla qualità dei servizi e sulla sicurezza verso le comunità. E per fronteggiarli ci vuole più senso civico ma anche più vigilanza da parte delle forze dell’ordine.

A sostenerlo è il capogruppo del M5S in X Municipio, Antonino Di Giovanni, preoccupato per il susseguirsi di atti vandalici non solo sulle spiagge e nei quartieri litoranei ma anche in città. Attraverso un ordine del giorno presentato in Consiglio, Di Giovanni da un appello ad un maggior senso civico e a un rafforzamento della vigilanza da parte delle forse di polizia.

“È assurdo – sottolinea Di Giovanni -sminuire la serie di danneggiamenti, che si sono perpetrati nelle spiagge libere del litorale romano, ed è preoccupante leggere commenti che denotano una certa deriva morale, di chi evidentemente gioisce da stupido credendo che questi atti di vandalismo colpiscano l’amministrazione, invece che tutta la cittadinanza e tutto il territorio.

Per non parlare di tutti i danneggiamenti nella Capitale negli ultimi, anni tra cassonetti bruciati, incendi di TMB a rocca Cencia e Nuovo Salario o infine il monopattino lanciato da Villa Borghese su Muro Torto.

Azioni queste che sono figlie del mancato rispetto verso la cosa pubblica e la mancanza di senso civico, atti criminali che non sono più né casuali e né ad opera di balordi, ma veri e propri attacchi ad un sistema che per la prima volta ha messo mano a quella zona grigia che per anni ha monopolizzato Roma.

A tal fine ho presentato per il prossimo consiglio, un Ordine del Giorno, per condannare fermamente tutti questi atti criminali, dall’apertura della stagione balneare estiva e di intensificare i controlli in particolare nelle ore notturne da parte delle Forze di Polizia.

Serve una impegno comune di ferma condanna e presa di distanza, da quanto è accaduto e non credo che l’opposizione la pensi diversamente su dei fatti che stanno mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, perché chi la pensa diversamente sugli atti criminali va combattuto allo stesso modo.

Bagni chimici, distrutti, ripostiglio dei bagnini distrutto e depredato dei materiali al suo interno, cassonetti incendiati, cartellonistica divelta e chiodi messi in linea da una palina ad un’altra per ferire i bagnanti, tutti episodi che non possono essere sminuiti, solo per denigrare l’amministrazione a discapito della sicurezza dei cittadini.

Il Movimento 5 Stelle, continuerà a garantire la sicurezza ai propri concittadini e ai romani, dedicando tutte le energie possibili per evitare qualsiasi pericolo, in un posto deputato al divertimento e al relax, come il mare di Roma”.