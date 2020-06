Federica Pellegrini: “Aspetto conferma per le gare di agosto”

Anche Federica Pellegrini celebra l’Olympic Day. Nella giornata in cui si festeggia l’anniversario di fondazione del Comitato Olimpico Internazionale (leggi qui), la campionessa di Pechino 2008 nei 200 stile libero e plurimedagliata mondiale ed europea si è allenata in diretta sui social insieme alla campionessa di pattinaggio artistico Valentina Marchei.

Lo stanno facendo tutti gli atleti in queste ore. Insieme virtualmente e in attesa che le Olimpiadi di Tokyo si svolgano in sicurezza, oltre l’era del covid-19 il prossimo anno. Intanto eccoli tutti insieme per un allenamento globale su Instagram. Anche le due atlete azzurre lo hanno fatto e la Divina esprime il suo pensiero sulle competizioni di nuoto, rimandate in calendario a causa del coronavirus : “A luglio andremo in altura a Livigno, anche perché qui a Verona è arrivato il caldo torrido. E poi aspettiamo l’ufficialità delle gare di Roma ad agosto che non sono ancora ufficiali, poi credo ci fermeremo“.

Ha stilato un programma di eventi la Federnuoto (leggi qui). Non solo il Trofeo Internazionale di Nuoto del Sette Colli, nella sua 57esima edizione, ma anche il Campionato Italiano Assoluto. Dovrebbero svolgersi nel mese di agosto. La Pellegrini non vede l’ora di scendere in acqua per gareggiare, come prima : “Mi alleno in acqua la mattina e tre giorni a settimana il pomeriggio in palestra, per ora”.