Fiumicino, dal M5S la proposta del mercato sociale

Fiumicino – “Anche il Comune di Fiumicino, attraverso la commissione politiche sociali, mette sul tavolo di lavoro un grande impegno per affrontare la crisi economica post covid19″.

A dichiararlo è il consigliere del M5S Walter Costanza. “Ho presentato una proposta da realizzare per portare anche a Fiumicino il mercato sociale detto anche social market”

Visto l’emergenza covid 19 , che sta colpendo in modo impetuoso la situazione economica dei cittadini , anche il nostro territorio deve godere del mercato sociale.

Un mercato dove per fare la spesa non servono soldi ma una card che dovrà essere ricaricata dai servizi sociali – spiega il consigliere pentastellato –

I servizi sociali del Comune di Fiumicino individueranno, attraverso determinati requisiti, le famiglie che sono in difficoltà. A loro verrà consegnata una tessera a punti con cui fare la spesa.

Si potranno acquistare generi alimentari di prima necessità: dai prodotti in scatola ai pannolini, dalla pasta all’olio.

Nessuno deve restare indietro e tutti hanno il diritto al cibo e ad una sana alimentazione , come sancito dall’art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti umani.

Sono felice che la commissione sociale presieduta dal consigliere Armando Fortini (Demos) abbia accolto con entusiasmo la proposta da me presentata e spero che tutte le forze politiche possano dare il loro contributo alla realizzazione del progetto.

Ringrazio anche i colleghi consiglieri di Ostia Antonio Di Giovanni, Paolo Ferrara capogruppo del MoVimento 5 Stelle del consiglio capitolino e l’assessore Germana Paoletti che mi hanno mostrato il progetto già attivo nel municipio di Ostia aiutandomi nel lungo lavoro percorso e da percorrere”.