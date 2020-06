Incendio nel campo nomadi di Castel Romano, nube nera a ridosso della Pontina

Pomezia – Sembrerebbe sia addirittura scoppiato questa notte l’incendio che sta divampando da ore oggi martedì 23 giugno 2020 nei pressi del campo nomadi di Castel Romano, a Pomezia.

Secondo le informazioni fornite dai Vigili del Fuoco sul posto sarebbero operative due squadre del distaccamento di Pomezia: al lavoro da questa notte per spegnere i focolai che continuamente sembrano rinnovarsi all’interno del campo nomadi, in punti diversi della zona, nonostante le operazioni di spegnimento.

A quanto sembra le fiamme sarebbero originate dai cumuli di rifiuti sparsi nella zona, che periodicamente vengono dati alle fiamme, mettendo a rischio la sicurezza e la salute di intere famiglie che abitano all’interno del campo a ridosso della strada statale ma anche degli automobilisti in transito sulla Pontina.

Uno dei focolai delle ultime 24 ore, infatti, è divampato proprio al margine della strada statale, sollevando una nube nera, visibile anche a grande distanza.

Situazioni simili non sono nuove ai margini di questo insediamento e i Vigili del Fuoco insieme alle forze dell’ordine, devono continuamente intervenire per porre fine a questi ripetuti roghi in un luogo che conta circa 500 presenze di nomadi che vivono in roulotte e container.

Notizia in aggiornamento