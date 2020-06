Incendio vicino a un campo estivo, paura a Santa Severa nord

Santa Marinella – Attimi di paura oggi, intorno a mezzogiorno, nelle campagna di Santa Severa nord, dove è divampato un incendio che, pare, abbia avuto origine in via dei Garofani, e che ha coinvolto sterpaglie e macchia mediterranea.

Forte la preoccupazione perché le fiamme, spinte dal vento, rischiavano di lambire alcune abitazioni e un campo estivo, dove vi erano ancora dei bambini. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei vigili del Fuoco di Civitavecchia e della Protezione civile di Santa Marinella ha permesso di tenere sotto controllo l’incendio, almeno per quanto riguarda il versante mare, ovvero la zona dove vi vi erano il campo estivo e le abitazioni.

Per far sì che i bambini del campo estivo non respirassero il fumo, i responsabili del centro estivo li hanno inizialmente riportati all’interno della struttura, dove, poi, i genitori sono andati a prenderli. Per loro, comunque, nessun reale pericolo.

L’incendio, intanto, continua a divampare nella parte più interna, sul versante montano. Qui, per domare le fiamme, i vigili del Fuoco hanno richiesto l’aiuto di un elicottero, in modo da raggiungere le zone più impervie. In zona non vi sono strutture in pericolo.

