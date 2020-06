La Maury’s Com Cavi Tuscania riparte da Domenico Pace

Viterbo – Lo scorso anno è stato votato da allenatori e capitani come miglior libero dell’A3 girone Blu nella speciale classifica di Volleyball.it e anche per la prossima stagione Domenico Pace sarà il perno della difesa della Maury’s Com Cavi Tuscania.

Venti anni, da Castellana Grotte, fresco di maturità scientifica, dopo due anni nella massima serie il piccolo gioiellino pugliese è approdato alla corte di Paolo Tofoli dove si è dimostrato da subito protagonista. Ora è alla ricerca della consacrazione definitiva.

Ti aspetta una stagione allo stesso tempo importante ed esaltante: quali obiettivi ti poni?

“Per me ritrovarmi nella top team del girone è stato davvero un onore e l’obiettivo di quest’anno è sicuramente riconfermarmi e fare il salto di qualità sia a livello fisico che a livello tecnico. Essendomi diplomato, potrò dedicarmi un po’ di più alla pallavolo: spero di fare un bel campionato anche quest’anno“.

Come ti sei trovato lo scorso anno con Paolo Tofoli e Francesco Barbanti?

“Sia con Paolo che con Francesco mi sono trovato benissimo, sono due persone fantastiche, davvero capaci, in campo ti trasmettono tranquillità“.

Che rapporto hai con i tifosi e con i tuscanesi in generale?

“Sia i tifosi che gli abitanti fin dal primo momento mi hanno fatto sentire a casa, non potrò mai dimenticarli, ovunque andrò li porterò sempre con me“.

“Dopo il Liceo che potevo fare?…” recitava Edoardo Bennato in una canzone, quando tu non eri ancora nato..

“Stavo pensando di iscrivermi a Scienze motorie a Bari, una facoltà che posso seguire anche on-line. Adesso però mi godo l’estate da diplomato, poi si vedrà“.

(foto@LucaLaici)