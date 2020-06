Ostia, incendio nella notte: due intossicati gravi

Ostia – Due persone, un uomo e una donna, sono ricoverati in ospedale per un furioso incendio esploso nella notte in un appartamento di via Marino Fasan, al civico 9. La prognosi è riservata e la diagnosi è intossicazione da monossido di carbonio e prodotti della combustione.

Secondo le prime informazioni l’incendio sarebbe esploso intorno alle 2 di notte all’interno di una casa comunale e, stando alle dichiarazioni dei malcapitati, sarebbe scaturito dal corto circuito elettrico di un frigorifero.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in salvo l’uomo e la donna cinquantenni sorpresi nel sonno dalle fiamme.

I medici del pronto soccorso del Grassi hanno preso in carico i pazienti che sono monitorati e in trattamento a base di ossigeno al 100%. Al momento la prognosi resta riservata.