Real Fiumicino, il primo colpo del mercato è Luca Carelli

Fiumicino – Il nuovo Real Fiumicino targato Imperato batte il primo colpo. Luca Carelli, 27 anni laterale/pivot lo scorso anno ad Aranova è l’innesto numero uno dei rossoblu.

“Lo seguivamo da tempo, è un profilo che ci è sempre piaciuto – spiega il presidente Giuseppe Picciano -. È un bravo ragazzo, capace di fare gruppo e dare il massimo. In campo non molla mai, ha qualità ed esperienza. Siamo davvero felici abbia scelto il Real Fiumicino“.

Lui non sta nella pelle: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura – dice Carelli -. Siamo fermi ormai da troppo tempo, vogliamo solo giocare a calcio, naturalmente in sicurezza, ma giocare. Sarà una stagione difficile, fare pronostici è davvero complicato. Il covid-19 ha stravolto un intero movimento, ci sono state tante fusioni, tante società rischiano di non iscriversi. Sarà una stagione particolare. Io sono felice di aver scelto un ambiente sano di cui mi parlano tutti splendidamente. Secondo me i presupposti per fare bene ci sono tutti. Ringrazio davvero di cuore l’Aranova, lì ho passato 3 anni fantastici“. Ora testa e cuore per il Real.