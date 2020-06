Rubavano da anni negli appartamenti di Roma Nord: arrestate 4 persone

Roma – Sgominata una banda che rubava negli appartamenti della zona nord della Capitale. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 4 persone (destinatarie misura cautelare custodia in carcere) ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione (artt. 416 e 624bis cp) nonché di tentato omicidio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il provvedimento cautelare rappresenta l’esito di una impegnativa attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale, a seguito di un furto in abitazione avvenuto nel mese di novembre 2018. Il controllo capillare del territorio espresso dai Comandi Stazione e le capacità investigative e tecniche dei militari, hanno permesso di ricostruire un’associazione per delinquere dedita ai furti in abitazione nella zona nord della Capitale.

Infatti, nel mese di novembre 2018, il Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale, attraverso i rilievi tecnici eseguiti nel corso di un sopralluogo di furto in abitazione, è riuscito a rilevare un’impronta papillare riconducibile ad uno dei ladri d’appartamento, le successive investigazioni hanno consentito di individuare altri sodali nonché di cristallizzare altri 7 episodi di furti in abitazione.

Il sodalizio, in particolare, era solito prima procedere alla perlustrazione dei luoghi al fine di individuare le abitazioni di più facile accesso e poi, una volta individuato l’obiettivo (prevalentemente ville o appartamenti posti al pianterreno o al primo piano degli edifici) ed accertatisi dell’assenza dei proprietari, vi accedevano mediante effrazione delle finestre o delle porte. La banda utilizzava una specifica suddivisione di ruoli e compiti, in particolare si può distinguere tra: sentinella, autista ed apriporta.

Agli stessi destinatari della misura cautelare sono inoltre contestati i reati di tentato omicidio e resistenza a P.u., avendo – dopo la commissione di un furto in abitazione, investito un carabiniere nel corso di un controllo. In particolare, nel mese di febbraio 2019, i militari del Nucleo Operativo CC di Roma Trionfale, sicuri che si fosse concretizzato un furto in abitazione in zona Roma Nord, hanno proceduto ad effettuare un controllo su strada nei confronti della vettura in uso ai 4 destinatari della misura cautelare. Gli stessi, proprio al fine di sottrarsi al controllo, hanno investito ad elevata velocità un sottoufficiale dei Carabinieri il quale, in conseguenza dell’impatto, ha riportato varie lesioni ed è guarito dopo venti giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

