Un lidense in terra sarda. Alfonso Greco sulla panchina del Lanusei

Alfonso Greco torna ad allenare in Serie D. E riparte dalla Sardegna e da una delle squadre più forti del Girone G. L’allenatore lidense, dopo aver lasciato l’Ostiamare due stagioni or sono, ha scelto il Lanusei per ricominciare.

Dopo l’addio di Mister Gardini, trasferitosi alla Torres, la società sarda ha annunciato la nuova era del club. Sarà Greco a sedere in panchina, per la guida della prima squadra: “L’obiettivo è fare bene. Investiremo sul futuro”. Queste le parole del mister, come indicato dal comunicato stampa del Lanusei.

Di seguito la nota della società sarda

“La ASD Lanusei Calcio è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il nuovo tecnico per la guida della prima squadra per la stagione 2020/2021. È Alfonso Greco, classe 1969, con una carriera calcistica alle spalle che l’ha portato a militare nel massimo campionato professionistico italiano, in squadre come Lazio e Cagliari. Il mister è attento conoscitore del girone sardo laziale del campionato di Serie D, avendo allenato l’Ostia Mare per tre stagioni consecutive. Le parole di Mister Greco:“Ringrazio la società per la fiducia accordata e saluto tutti i tifosi del Lixius che hanno sempre dimostrato entusiasmo e calore per la loro squadra. L’obiettivo è far bene con un percorso che possa protrarsi anche in più stagioni”. La società tutta, il Presidente, i dirigenti e lo staff danno il benvenuto al nuovo mister e gli augurano un buon lavoro per la nuova avventura“.