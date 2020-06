Affidi illeciti, Tirrito: “Mi auguro si faccia luce in tutta Italia”

“Il rinvio a giudizio chiesto dalla Procura di Reggio Emilia nell’ambito dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sugli affidi illeciti in Val D’Enza ci fa riflettere”. Ad affermarlo è Maricetta Tirrito, portavoce del Comitato Collaboratori di Giustizia (Cogi). “Si tratta di un problema che riguarda tutta Italia”.

Più di cento i capi d’imputazione, 155 i testimoni citati dall’accusa e 48 le parti offese tra cui l’Unione di Comuni Val D’Enza, i Comuni di Gattatico e Montecchio, il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia Romagna. “Questo non è un caso isolato: dopo i fatti di Bibbiano, – sottolinea la Tirrito – occorre fare luce in tutta la nostra penisola. Mi auguro che in tempi brevi, anche nel Lazio vengano fatte inchieste simili e che diano dei risultati”.

Già da maggio 2019, l’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ aveva ipotizzato un business sugli affidi dei minori: “Sono tantissimi i genitori che hanno visto allontanati i loro figli ingiustamente – sottolinea la Portavoce – con storie inventate, perizie falsificate, finti abusi e ore di sedute di psicoterapia, che servivano, probabilmente, solo a fare ai piccoli il cosiddetto ‘lavaggio del cervello’. Eppure hanno trovato il coraggio di tornare a lottare per riabbracciare i propri figli”.

“Sono vicina al drammatico momento vissuto da questi genitori – conclude la Tirrito –. Più chiarezza potrà aiutarli nella loro battaglia”.