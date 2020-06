Anzio Calcio, Mario Guida confermato allenatore della prima squadra

Anzio Calcio – L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver rinnovato l’accordo con Mario Guida per la conduzione tecnica della prima squadra nella stagione 2020/21.

Capitano fin dai tempi dell’Anziolavinio con oltre 500 presenze in maglia neroniana e quattro promozioni da calciatore, Guida ha debuttato sulla panchina della prima squadra nel campionato concluso anzitempo a causa della pandemia di covid-19: “Sono onorato della conferma e non vedo l’ora di poter ricominciare a lavorare sul campo – ha commentato l’allenatore – la stagione appena terminata è stata molto importante per la mia crescita, ho imparato dagli errori commessi e fatto tesoro delle tante cose buone che abbiamo sviluppato in questi mesi, a cominciare dall’impiego dei numerosi giovani provenienti dal vivaio e che hanno trovato sempre più spazio anche tra i grandi. Mi sarebbe piaciuto portare a termine il campionato ma le circostanze hanno reso inevitabile lo stop anticipato e, di fronte ad un’emergenza come quella che abbiamo vissuto, qualsiasi altro discorso assume un’importanza marginale”.

Una battuta anche sul futuro: “L’anno prossimo il nostro obiettivo deve essere quello di alzare l’asticella, senza snaturare un progetto che punta soprattutto sulla valorizzazione dei ragazzi del nostro settore giovanile. Insieme alla dirigenza lavoreremo per costruire una squadra competitiva e che incarni il senso di appartenenza verso questi colori”.

(testo/foto@Matteo Ferri – Ufficio stampa Anzio Calcio 1924)