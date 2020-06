Di Genesio Pagliuca: “La nostra priorità è fronteggiare l’emergenza e rilanciare l’immagine di Fiumicino”

Fiumicino – “È il momento per reinventare l’Italia, perché sia moderna, sostenibile, inclusiva, verde. Ma anche di pensare a misure concrete per far fronte all’emergenza” – questo in estrema sintesi è stato l’annuncio del capo del Governo Giuseppe Conte alla chiusura dei 9 giorni di lavoro degli Stati Generali dell’Economia che si sono tenuti a Villa Pamphilj a Roma.

L’Amministrazione di Fiumicino, così come gran parte dei Sindaci italiani si trovano in prima linea a far fronte a questa duplice sfida: da una parte, affrontare le conseguenze dell’emergenza e, quindi, rimettere mano alla programmazione politica e finanziaria e, dall’altra parte, reinventare nuove soluzioni per rilanciare il tessuto sociale ed economico dei Comuni.

“Per fronteggiare l’emergenza, in primo luogo, l’Amministrazione comunale ha avviato due centri di distribuzione alimentare e attivato, grazie alla Polizia Locale, un controllo capillare del territorio. Fin da subito, sono state intraprese misure in grado di poter venire incontro a commercianti, albergatori e ristoratori, sospendendo ad esempio Tosap, Tari e imposta di soggiorno e la sperimentazione di nuove soluzioni per l’occupazione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali” – ha affermato il vice sindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Ma, oltre ad iniziative intraprese per il breve periodo – continua il Vicesindaco – si sta lavorando con uno sguardo più ampio che sappia rilanciare il turismo locale oltre questa stagione complicata”.

“Altro provvedimento importante ed atteso è stato lo sblocco dei vincoli e l’approvazione, con una delibera di maggio, di un piano B4A per Isola Sacra” – conclude Di Genesio Pagliuca.

Questi saranno i temi centrali della nuova puntata della trasmissione “Ponte di Comando”, con cui “Il Faro online” sta incontrando gli amministratori delle Città della costa laziale.

Protagonista della puntata di mercoledì 24 giugno, che andrà in onda a partire dalle ore 18:00 e che si potrà seguire in diretta sui canali social e You Tube del “Faro” e in differita sugli stessi canali e sulla home page della testata, sarà il vice sindaco e assessore all’urbanistica di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca.

Ma saranno tanti e diversi gli argomenti che verranno affrontati nel corso del programma, condotto dal direttore responsabile Angelo Perfetti, con la partecipazione del sociologo e direttore editoriale Vincenzo Taurino, grazie anche alle domande del pubblico che seguirà in diretta la trasmissione.

“Radio Faro Tv” è una nuova sfida, che si aggiunge alle molteplici iniziative che “Il Faro” ha messo in campo nell’ultimo anno per raccontare, dare voce ed essere al servizio delle comunità e delle città del Litorale Laziale.

