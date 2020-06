Erosione a Fregene, Cangemi: “Montino faccia partire i lavori di ripascimento”

Fiumicino – “Il ripascimento della spiaggia di Fregene sud non può più attendere: la Regione Lazio ha messo a disposizione i fondi necessari, Montino si dia una mossa e faccia partire i lavori”. E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.

“L’erosione – spiega Cangemi – ha continuato a divorare porzioni di arenile ed è urgente intervenire per restituire la spiaggia ai bagnanti ed evitare ulteriori danni agli operatori balneari già penalizzati dall’emergenza Covid-19. I soldi ci sono, non c’è più tempo da perdere“.

