Fiumicino, la proposta di Azzolini: “Un’isola pedonale in via Torre Clementina”

Fiumicino – “Lo scorso fine settimana abbiamo assistito al posizionamento dei new jersey su via Torre Clementina e sulla Darsena di Isola Sacra per creare più spazio alle attività commerciali della zona. La scelta fatta dall’ Amministrazione Comunale porta alla ribalta una nostra vecchia battaglia, iniziata ai tempi dell’Amministrazione Canapini”. Così in una nota stampa il Presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio Azzolini.

“In più occasioni – continua Azzolini – abbiamo portato all’attenzione degli stessi amministratori la possibilità di creare un’Isola Pedonale su Via Torre Clementina, anche con l’appoggio di alcuni consiglieri al tempo in carica. Siamo certi che la zona si sposerebbe perfettamente con le esigenze che richiede un’isola pedonale”.

“La nostra proposta consiste nel creare, come in tantissimi Comuni Italiani, una fascia oraria che permetta sia ai commercianti di essere raggiunti dai fornitori, sia uno spazio sicuro da far fruire alla cittadinanza. Via Torre Clementina, partendo da Palazzo Noccioli e arrivando fino ad altezza Piazza Grassi, sarebbe in grado di ospitare persone ed avere uno slargo per il distanziamento sociale e per possibili piccole manifestazioni”.

“Vista la situazione si potrebbe valutare di iniziare una sperimentazione – spiega il Presidente -, instaurando una zona pedonale con fascia oraria, che andrebbe dalle 19.00 alle 24.00, e lasciando comunque ai commercianti, siti oltre Piazza Grassi, la possibilità di essere raggiunti attraverso il percorso che si snoda su Via degli Orti e rientra su Via Torre Clementina ove nulla cambierebbe”.

“A prescindere dalla nostra proposta – conclude -, si potrebbe valutare la stessa cosa in altre zone del territorio tutto, da Fregene ad Aranova passando per Passoscuro, senza dimenticare nessuna delle nostre località con le loro esigenze, in modo da dare pari possibilità a tutte le attività commerciali del territorio”.

