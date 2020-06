Fiumicino, Magionesi replica a Severini: “L’ennesima polemica inutile”

Fiumicino – “Come il consigliere Severini sa, ma finge di non sapere, le carte di identità sono state prorogate fino al 31 agosto“. Lo dichiara la capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Paola Magionesi in replica alle parole del consigliere Roberto Severini (leggi qui).

“I certificati, poi, possono essere richiesti via email agli appositi indirizzi di posta elettronica – prosegue Magionesi – e l’ottimo servizio di certificati e servizi tributari online permette il rilascio anche di documenti in bollo: basta comprare la marca in una qualsiasi rivendita e seguire le semplicissime istruzioni. Per accedere al servizio basta avere lo Spid che si ottiene in pochissimo tempo sul sito www.spid.gov.it ed è utilissimo per i rapporti con tutta la pubblica amministrazione, non solo con il Comune”.

“Il consigliere Severini dovrebbe anche sapere che siamo in stato d’emergenza – aggiunge ancora la capogruppo – e quindi il ricorso allo smart working è necessario per tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini. I servizi offerti dagli uffici di Palidoro, che sono esclusivamente di anagrafe e stato civile, sono perfettamente accessibili online, date le circostanze”.

“In questi mesi di emergenza sanitaria gli uffici del Comune hanno lavorato incessantemente, anche le dipendenti e i dipendenti non sono fisicamente in ufficio. L’amministrazione ha ricevuto complimenti da cittadini, aziende e professionisti per il lavoro svolto nonostante la pandemia – conclude Magionesi -. Severini sa perfettamente che è una situazione temporanea che cambierà nel giro di qualche settimana, pandemia permettendo.

Potrebbe cogliere l’occasione per spingere le cittadine e i cittadini a ricorrere ai servizi online che, per altro, sono destinati ad aumentare. Ma è evidente che la polemica è più attraente, specialmente quando sa già che le cose si risolveranno presto così può intestarsi il merito senza averlo”.