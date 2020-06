La tendenza capelli moda-mare 2020 secondo l’hair stylist Alessandro Messina

Capelli ricci, lisci, lunghi o corti, l’importante è che siano curati e lasciati il più possibile liberi e naturali. Questa è la tendenza capelli moda-mare 2020 secondo il siciliano hair stylist Alessandro Messina.

Così come il taglio anche il colore è fondamentale: biondo miele, champagne, ramato e cioccolato sono le tonalità che caratterizzeranno il trend di quest’estate. Un ritorno alla natura per “consolare” ogni chioma trascurata dalla quarantena e, si sa che i capelli hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita. Una testa ben curata, il taglio e il colore giusto chi fa sentire belli e ci infonde sicurezza.

Bastano pochi accorgimenti, come un bagno di henné, che i capelli saranno forti, lucidi e con tonalità calde come quella dell’attrice Sylvia de Fanti, una delle protagoniste della nuova serie di Netflix, “Warrior Nun” in uscita il 2 luglio, che si è rivolta ad Alessandro Messina per esaltare con l’hennè la sua chioma ramata. Per quanto riguarda il biondo champagne invece possiamo ammirare la chioma dall’attrice modella e influencer Eleonora Albrecht che ha affidato la cura dei suoi capelli ad Alessandro Messina.

“Ho scelto capelli naturali – afferma Alessandro – perché siamo appena usciti da un periodo di costrizione e adesso abbiamo l’esigenza di essere liberi. Liberiamo i capelli, lasciamo che le nostre chiome fluiscano con il vento. Sciolti, trecce o raccolti purché in maniera morbida. Il mio consiglio: preparate una bouteille spray all’interno mettete l’olio di olivello spinoso. Questo olio è un portento perché contiene vitamine A, B, C, E, P; oligoelementi come calcio, ferro, fosforo, magnesio, potassio, sodio; carotenoidi e flavonoidi; vari tipi di acidi tra cui acido folico, acido palmitoleico; Omega 3, 6, 9″

“L’Olivello Spinoso – prosegue Alessandro – è anche un grande amico dei capelli, viene usato infatti come filtro UV ed è anche un ottimo emolliente utilizzato anche nelle creme solari e doposole. Aggiungete qualche goccia del vostro olio essenziale preferito come la lavanda, il Sandalo, l’incenso o la menta che oltre ad agire sulla psiche la rinfresca! Questi oli renderanno i vostri capelli lucidi e docili al pettine”.

(Il Faro online)