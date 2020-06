“Meno soldi per pulire le spiagge, più soldi per le spese legali”, l’affondo di Sperlonga cambia

Sperlonga – “Meno soldi per pulire le spiagge, ma più soldi per gli avvocati”. È quanto sottolineano da Sperlonga cambia in merito alla variazione di bilancio che sarà portata nel prossimo Consiglio comunale, il 27 giugno.

“La decisione della Giunta Cusani di sottrarre risorse dal capitolo di bilancio previsto per le attività di pulizia dell’arenile per destinarle alle spese legali è una decisione irresponsabile e inaccettabile“.

Con l’ultima variazione di bilancio, la Giunta ha deciso di tagliare 30mila euro dal capitolo per le spese di pulizia dell’arenile, ora ridotto a soli 2450 euro. Aumentano, invece, di ben 30mila euro le risorse del bilancio comunale destinate alle spese di lite e ai risarcimenti, che, con questa variazione, hanno superato i 100mila euro.

“Con una stagione estiva appena iniziata, in ritardo e a fatica per le conseguenze dovute all’emergenza sanitaria, la

decisione della giunta Cusani di tagliare proprio sulle risorse necessarie a garantire la pulizia dell’arenile – sottolineano dalla minoranza – rischia di penalizzare l’intero settore del turismo balneare.

Solo poche settimane fa, il sindaco Cusani bollava come irrisoria la cifra di 100mila euro stanziata dalla Regione Lazio in favore del Comune di Sperlonga per garantire i servizi di pulizia e di accesso al mare in sicurezza. Oggi scopriamo che quella cifra non solo è utile, ma è fondamentale per tenere in piedi il bilancio comunale e per garantire le attività e i servizi connessi al turismo balneare, sui quali, al contrario, la Giunta Cusani è impegnata a tagliare risorse.

La variazione approvata dalla Giunta Cusani, destinata a incrementare un capitolo di bilancio già molto pesante

per le casse pubbliche, è l’ulteriore dimostrazione di come le spese legali rappresentino un vero e proprio buco nero nel bilancio comunale e di come – proseguono dall’opposizione – questa maggioranza consideri il settore turistico: un argomento utile a lanciare slogan e a fare propaganda, ma del tutto dimenticato quando si tratta di investire in promozione, sviluppo e valorizzazione.

I soldi dei cittadini non vengono investiti per pulire le spiagge, per garantire la sicurezza dei bagnanti, per la

manutenzione delle strade o il miglioramento dei servizi, ma – conclude la nota – vengono utilizzati per pagare le spese legali di un’amministrazione presente più nelle aule dei tribunali che nell’aula del consiglio comunale”.

