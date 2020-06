SITUAZIONE. L’anticiclone continua rinforzarsi e il tempo risulta in prevalenza stabile su quasi tutta Italia. Anche le temperature continuano ad aumentare nel corso della settimana, sia per l’azione stabilizzante dell’anticiclone, sia per l’apporto di correnti calde che si innalzano dal Nord Africa e convergono all’interno dell’area di alta pressione. Il rialzo termico interesserà nei prossimi giorni anche le aree del Sud Italia, rimaste su valori più bassi rispetto al Nord in avvio di settimana e nel weekend si potranno raggiungere valori localmente molto elevati. Ma vediamo nei prossimi giorni che temperature ci aspetteranno in generale sull’Italia fino alla fine della settimana.

METEO TEMPERATURE VENERDÌ. Dopo un lieve calo termico giovedì al Nord, le temperature tornano a crescere su tutta Italia venerdì per l’afflusso di correnti calde dal Nord Africa. Gran parte delle località principali supereranno i 30°C, ad eccezione di quelle costiere, mitigate dal mare relativamente più fresco. Attese massime fino a 34°C a Firenze, ma anche su alcune zone pianeggiati interne dell’alta Puglia e della Sardegna.

METEO TEMPERATURE WEEKEND. Continuerà ad intensificarsi l’afflusso di aria calda nordafricana nel fine settimana verso il Mediterraneo centrale e l’Italia e le temperature guadagneranno ulteriori gradi da nord a sud, con punte anche superiori a 35°C sul finire della settimana su alcune aree pianeggianti interne del Sud e della Val Padana, come a Ferrara, dove domenica si potranno raggiungere picchi di 37°C.

METEO LAZIO

MERCOLEDI e GIOVEDI: Sole prevalente e caldo piuttosto intenso su Toscana, Umbria e Lazio. Tuttavia l’anticiclone inizia a perdere qualche colpo, consentendo la formazione di locali acquazzoni o temporali di calore pomeridiani sull’Appennino, specie toscano, con occasionale interessamento anche della Toscana orientale e dell’Umbria entro la prima serata.

Sul Lazio qualche piovasco non escluso sui rilievi reatini. Temperature senza particolari variazioni sulle zone più interne, qui con punte di 31-33°C, in lieve calo invece su coste e adiacenti. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso. Giovedì bel tempo prevalente salvo locale instabilità pomeridiana su Appennino toscano settentrionale e tra reatino e Umbria confinale; migliora ovunque da venerdì con massime in ulteriore aumento. Il caldo si farà da subito piuttosto intenso nelle pianure interne, con punte di 32-33°C.