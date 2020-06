Paura a Ostia, uomo accoltellato in strada

Ostia X Municipio – Un uomo è stato accoltellato alla gamba a Ostia. Sul caso indaga la polizia e, da una prima ipotesi, potrebbe essere rimasto ferito in una rissa che c’è stata in via delle Sirene.

L’uomo, a piazza Gasparri, è salito intorno alle 6 di stamattina su un autobus di linea con il taglio alla gamba. Allertati i soccorsi, l’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Grassi.

Notizia in aggiornamento

Fonte: AdnKronos