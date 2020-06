Pomezia, al via le iscrizioni per i centri estivi comunali

Pomezia – “Da oggi, mercoledì 24 giugno, partono le iscrizioni per i centri estivi comunali. Un servizio sperimentale che quest’anno il nostro Comune mette a disposizione delle famiglie”. È quanto si legge in una nota stampa del Comune di Pomezia.

“Rivolti ai bambini della fascia d’età 3-6 anni – prosegue l’Amministrazione -, saranno due i centri estivi comunali attivati, nelle sedi della scuola dell’Infanzia comunale Maria Immacolata e della scuola dell’Infanzia Via Vinci dell’Istituto comprensivo Enea, in modo da poter offrire il servizio ludico-ricreativo ai residenti di Pomezia e di Torvaianica”.

“Non solo, la Giunta comunale ha deliberato la riprogrammazione del servizio Nidi comunali, attualmente sospeso causa Covid-19, mediante l’attivazione dei centri estivi per i bambini 0-3 anni già frequentanti i nidi stessi durante l’anno educativo 2019-2020 e che pertanto non necessitano di una nuova fase di inserimento”.

“I centri estivi saranno organizzati in sicurezza secondo regole anti contagio da Covid-19 – ha spiegato l’Assessore Miriam Delvecchio – nelle sedi delle scuole Maria Immacolata a Pomezia e Via Vinci a Torvaianica, in modo da poter servire adeguatamente entrambe le aree del nostro territorio. Un sollievo per i più piccoli, rimasti lontano dai loro giochi e dai loro amichetti per mesi, che ora riavranno la libertà di muoversi e socializzare spensierati. Abbiamo inoltre pensato di offrire ai bimbi già frequentanti i nidi comunali un centro estivo ad hoc dedicato proprio a loro”.

“Per la prima volta quest’anno abbiamo attivato il servizio sperimentale di centri estivi comunali – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà –. In questo modo vogliamo offrire alle famiglie un servizio attento, qualificato e in totale sicurezza per i propri figli, in modo da poter pensare di continuare o ricominciare l’attività lavorativa in serenità. Pubblicheremo l’avviso pubblico per poter effettuare le iscrizioni; la frequenza ai centri estivi è settimanale e le attività dureranno fino al 7 agosto”.​

