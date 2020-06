Poste italiane, sul litorale in pagamento le pensioni di luglio

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di luglio verranno accreditate a partire da mercoledì 24 giugno per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli Atm Postamat disponibili, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista da un calendario che varia a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento.

Uffici postali X Municipio

Nel X Municipio, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35), sono disponibili gli uffici di di Ostia Antica (via dei Romagnoli 767), Dragona (Via Antonnio Criminali), Acilia 1 (Piazza san Leonardo da Porto Maurizio), Casalpalocco (Via di Casalpalocco). Mentre ad Ostia Lido le sedi di Lido Centro (Piazzale della Posta), Roma 142 (Via del Sommergibile) e Roma 143 (Via Capo Spartivento).

Calendarizzazione per cognome

Per gli uffici postali aperti 6 giorni

dalla A alla B mercoledì 24 giugno

dalla C alla D giovedì 25 giugno

dalla E alla K venerdì 26 giugno

dalla L alla O sabato mattina 27 giugno

dalla P alla R lunedì 29 giugno

dalla S alla Z martedì 30 giugno

Uffici postali di Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino e Santa Marinella

A Civitavecchia e litorale, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35), sono disponibili gli uffici di Civitavecchia Centro, Cerveteri, Ladispoli Centro, Fiumicino Paese e Santa Marinella.

Calendarizzazione per cognome

Per gli uffici postali aperti 6 giorni

dalla A alla B mercoledì 24 giugno

dalla C alla D giovedì 25 giugno

dalla E alla K venerdì 26 giugno

dalla L alla O sabato mattina 27 giugno

dalla P alla R lunedì 29 giugno

dalla S alla Z martedì 30 giugno

Per gli uffici postali aperti 3 giorni

dalla A alla D il primo giorno

dalla E alla O il secondo giorno

dalla P alla Z il terzo giorno

Uffici postali di Latina, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno, Sabaudia e Terracina

A Latina e provincia, secondo varie modalità orarie, saranno aperti 85 uffici postali del territorio. A Latina, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35), sono disponibili gli uffici di Latina Centro, Latina 2 (Via Enrico Toti 16), Latina Stazione.

In provincia, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35), sono disponibili anche gli uffici diPriverno, Piazza San Marco 1, Aprilia Centro (Largo Marconi Gugliemlo 39), Aprilia 1 (Via Lussemburgo 3), Castellonorato, Cisterna di Latina, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno, Pontinia, Sabaudia, Scauri e Terracina.

Calendarizzazione per cognome

Per gli uffici postali aperti 6 giorni

dalla A alla B mercoledì 24 giugno

dalla C alla D giovedì 25 giugno

dalla E alla K venerdì 26 giugno

dalla L alla O sabato mattina 27 giugno

dalla P alla R lunedì 29 giugno

dalla S alla Z martedì 30 giugno

Per gli uffici postali aperti 3 giorni

dalla A alla D il primo giorno

dalla E alla O il secondo giorno

dalla P alla Z il terzo giorno

Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anniche percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Poste Italiane ribadisce l’invito a recarsi presso gli uffici postali muniti di appositi strumenti di protezione individuali e di mantenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.