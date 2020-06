Riapre il Museo dello sbarco di Anzio: ecco tutte le novità

Anzio – Riaprono i battenti del Museo dello sbarco di Anzio. Dopo aver completato la sanificazione e i necessari adeguamenti dei locali di Villa Adele che ospitano i reperti della Seconda guerra mondiale, infatti, il Centro di Ricerca e Documentazione sullo sbarco e la battaglia di Anzio ha messo a punto le nuove modalità di accesso al Museo, adottate ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13/06/2020 e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

“Per dare riscontro alle numerose richieste che sono pervenute anche in questi mesi di chiusura – dichiara il presidente del Museo dello sbarco, Patrizio Colantuono – abbiamo esteso gli orari di apertura, mettendoci a disposizione dei visitatori, come sempre a titolo volontario, anche nella giornata di venerdì”. Nel dettaglio, ecco le misure da rispettare per programmare la visita al Museo dello sbarco di Anzio:

Le visite al Museo potranno essere effettuare nell’ambito dell’orario di apertura solo su prenotazione (attraverso la posta elettronica a info@sbarcodianzio.it o telefonicamente al numero 3494556241). Le prenotazioni dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della visita per consentire ai volontari dell’associazione di organizzare l’accoglienza;

(attraverso la posta elettronica a info@sbarcodianzio.it o telefonicamente al numero 3494556241). Le prenotazioni dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della visita per consentire ai volontari dell’associazione di organizzare l’accoglienza; l’ingresso al Museo è consentito ad un massimo di quattro visitatori alla volta nel rispetto del distanziamento sociale. I visitatori hanno l’obbligo di: indossare la mascherina; procedere alla disinfezione delle mani mediante l’apposito dispenser di soluzioni idro-alcoliche posizionato all’ingresso del Museo; rispettare il percorso di visita segnalato all’interno dei locali;

nel rispetto del distanziamento sociale. I visitatori hanno l’obbligo di: indossare la mascherina; procedere alla disinfezione delle mani mediante l’apposito dispenser di soluzioni idro-alcoliche posizionato all’ingresso del Museo; rispettare il percorso di visita segnalato all’interno dei locali; durante la visita è vietato avvicinarsi ai materiali esposti e ridurre il distanziamento sociale.

Orari di apertura

Martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica: dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30.

Dal 1 luglio al 15 agosto: dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.sbarcodianzio.it.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio