Santa Marinella, pubblicata la graduatoria per l’assegnazione delle case popolari

Santa Marinella – E’ stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare. Ad annunciarlo è il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei.

“La graduatoria – spiega Tidei – riguarda 83 cittadini che aspirano all’assegnazione di un alloggio. Facciamo presente che a Santa Marinella, da oltre dieci anni a questa parte, non è stato mai predisposto né un bando né tantomeno una graduatoria per alloggi popolari. A questa graduatoria, l’Amministrazione comunale provvederà ad attingere per l’assegnazione di due alloggi del Demanio che verranno assegnati al Comune di Santa Marinella e site a Santa Severa Nord. La stessa graduatoria, soprattutto, servirà ad assegnare quegli alloggi che nel giro di dodici mesi l’Ater potrebbe acquistare sul mercato locale”.

“Colgo l’occasione per invitare gli eventuali proprietari di compendi immobiliari ad avanzare eventuali proposte di acquisto all’Ater di Civitavecchia. Quindi possiamo affermare che la politica della casa a Santa Marinella, dopo anni di assoluta inconcludenza, comincia a dare i suoi primi frutti“, conclude il sindaco Tidei.

