Scuole a Gaeta, in arrivo 400mila euro per i lavori di adeguamento antincendio

Gaeta – 400mila euro circa di finanziamenti regionali per l’esecuzione di lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali. Tra gli interventi previsti, anche l’esecuzione di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti.

“Un cospicuo finanziamento pubblico – commenta il sindaco Cosmo Mitrano – che rafforza l’azione amministrativa finalizzata a garantire alti livelli di sicurezza, oltre a migliorare la vivibilità nei diversi plessi scolastici cittadini. Risultato di una programmazione amministrativa efficiente e di un lavoro di pianificazione puntuale degli uffici preposti, attraverso una costante ricerca di risorse finanziarie – prosegue Mitrano – destinate a renderle sempre più sicure, idonee, vivibili le nostre scuole, in piena sintonia con la politica di sostenibilità ambientale intrapresa con impegno in questi anni dalla nostra Amministrazione.

Finanziamenti – prosegue Mitrano – che rientrano in un più ampio progetto che ci vede impegnati nel migliorare gli standard di sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole dove i nostri bambini e ragazzi trascorrono molto tempo della loro giornata. Anche in questa circostanza, abbiamo colto al volo un’opportunità che ci consente di mettere in campo azioni di notevole respiro a favore dell’edilizia scolastica”.

Le scuole interessate dagli interventi sono la “Mazzini”, la “Sebastiano Conca”, la “Giosué Carducci”, la Giovanni Paolo II” ed il “Virgilio”.

“Prosegue – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Angelo Magliozzi – l’attività di interventi di ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici comunali per confermare elevate condizioni di sicurezza e fruibilità degli ambienti, puntando sull’eco-sostenibilità delle strutture stesse, garantendo il diritto allo studio dei nostri ragazzi all’interno di scuole funzionali e all’avanguardia“.

