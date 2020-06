Severini: “L’ufficio comunale di Palidoro deve essere riaperto. Mi appello al Sindaco”

Palidoro -“La situazione sta degenerando e l’ufficio comunale di Palidoro continua a restare chiuso. I cittadini sono ancora pronti a manifestare contro questo disservizio e dalla loro sollecitazione, portata a conoscenza dal portavoce della lista civica Paolo Sbraccia (leggi qui), emerge un malessere che coinvolge l’intera città”. Ad affermalo in un comunicato, è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Mi appello al Sindaco – è il grido del Capogruppo – per chiarimenti al riguardo: non abbiamo nessuna notizia sul motivo del prolungamento della chiusura ed è inaccettabile dover continuare a percorrere 30 chilometri di distanza.

Siamo ancora in emergenza Covid, ma a giorni alterni l’attività dell’ufficio può essere ripresa, nel rispetto delle norme di sicurezza, per poi riprendere in maniera definitiva da settembre”.

“Ad oggi serve almeno una risposta – prosegue Severini -. Il servizio online della documentazione è attivo, ma alcuni documenti come la carta d’identità, le marche da bollo e altri certificati devono essere necessariamente fatti di persona. Scriverò personalmente una lettera al Sindaco per sollecitare l’indispensabile apertura di questo ufficio comunale, in modo da risolvere definitivamente questa criticità”.

“Va ricordato – conclude il Capogruppo – che anche il nord del territorio fa parte del Comune di Fiumicino”.

