Stazioni di Civitavecchia e di Ladispoli Cerveteri: le precisazioni di Ferrovie dello Stato

Buone notizie per quanto riguarda le stazioni ferroviarie di Civitavecchia e di Ladispoli-Cerveteri: a fare il punto delle situazione è proprio Ferrovie dello Stato con una nota stampa in cui precisa lo stato dei lavori in entrambe le località.

Per quanto riguarda la stazione di Ladispoli-Cerveteri “saranno attivati – spiega la nota di Fs – nel giro di due settimane gli ascensori nella stazione di Ladispoli-Cerveteri. I ritardi nell’attivazione sono dovuti all’emergenza sanitaria che ha imposto il blocco di tutte le attività proprio a partire da marzo 2020, mese in cui erano previsti i collaudi.

Con l’attivazione degli ascensori e la ripavimentazione completa e verniciatura delle rampe di accesso al sottopasso il cantiere sarà chiuso e la stazione entro metà agosto sarà consegnata ai passeggeri.

In merito alle critiche mosse sulla fine dei lavori, Rfi sottolinea che il 2018 è l’anno di inizio dei lavori, non è mai stato indicato come anno di consegna della stazione.

I lavori hanno portato al restyling completo della stazione con l’innalzamento del primo e quarto marciapiede a 55 cm (lo standard europeo che consente un più agevole accesso ai treni), la ripavimentazione completa del secondo e terzo marciapiede, la realizzazione di quattro nuove pensiline metalliche sui quattro marciapiedi con nuova illuminazione a led, il restyling completo del sottopasso di stazione e la realizzazione di nuovi servizi igienici.

L’investimento complessivo degli interventi è stato di oltre 12 milioni di euro.”

Novità anche per quanto riguarda la stazione di Civitavecchia: “Nella tarda serata di mercoledì 17 giugno si è staccata una porzione d’intonaco della pensilina al binario 1, senza causare danni a viaggiatori o personale di stazione (leggi qui).

Rfi si è immediatamente attivata per circoscrivere la zona e predisporre i ponteggi per ripristinare la pensilina. Da venerdì il sottopassaggio era accessibile anche alle persone a ridotta mobilità tramite ascensore”.

I lavori si sono conclusi oggi, 24 giugno, e tutto è tornato alla normalità.