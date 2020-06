Tiberina di Cassino. Ciacciarelli: “Bisogna garantire i livelli occupazionali”

Regione Lazio – “Questa mattina ho portato la mia vicinanza ai lavoratori dello stabilimento Tiberina di Cassino (FR). Tante storie di sogni infranti tra i giovani ed i padri di famiglia che rischiano il posto nell’Azienda. Il presidente della Regione Lazio non può sottrarsi dal mantenere i livelli occupazionali, pertanto ho scritto a lui ed ai vertici della Tiberina una lettera rammentandogli che il distretto dell’automotive, rappresenta un volano insostituibile, per l’occupazione, la ricerca e lo sviluppo del Lazio Meridionale. A tal fine, sia FCA, che il relativo importante indotto costituiscono gli asset principali sui quali le politiche del lavoro, in questa strategica parte di territorio, hanno da sempre recitato un ruolo da protagonista.

L’importante Azienda Tiberina di Cassino rappresenta, senza alcun dubbio, uno di questi asset, che tutti noi abbiamo il dovere di preservare, insieme al Management Aziendale, per continuare a garantire i livelli occupazionali presenti e futuri. Per questi motivi, senza in alcun modo entrare nella policy industriale del Gruppo, credo tuttavia che la vertenza attualmente in atto, possa essere ricomposta in termini ragionevoli e che diano continuità certa per il futuro all’opificio.

A tale scopo, nella mia qualità di Commissario sono, fin da ora, a disposizione del MGMT Aziendale per audire, nella XI Commissione consiliare “Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione”, i vertici del Gruppo, per capire insieme, quali iniziative la Regione Lazio possa, da subito, mettere in cantiere, anche ai fini di un eventuale processo di riqualificazione del personale e per garantire, da un lato, il mantenimento dei posti di lavoro, dall’altro per assicurare la centralità dell’Azienda nel distretto dell’Automotive del Lazio Meridionale.” – Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

