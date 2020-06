Il ristorante-pizzeria “Saporito” nasce, alla chetichella, nel 2010 grazie all’intuizione ed alla passione di due soci, inizialmente come pizzeria e paninoteca da asporto per evolversi poi in pizzeria e ristorante con servizio ai tavoli.

Nasce – è doveroso ribadirlo – alla chetichella, sulla Via Appia, localizzandosi laddove la non presenza di altre attività di un certo rilievo sembrerebbe non favorirne il decollo.

Ebbene, al di là delle previsioni non certo rosee vista l’allocazione del locale, il successo ha arriso i fondatori e le soddisfazioni non sono mancate e non mancano. Tanta è la strada che è stata percorsa e tantissima quella da percorrere.

Quattro anni fa, poi, ha affiancato il maestro pizzaiolo Esposito, deus ex machina del locale, un giovane più che promettente, Diego Boccucci, che già dalla più tenera età amava cimentarsi, imitando la nonna, con acqua e farina, mentre lei, da buona castelfortese, preparava la pizza per tutti gli astanti: amici o conoscenti che fossero.

Diego pian piano si è appassionato al mestiere ed Esposito, erede di antichi panettieri, gli ha insegnato tecnica e sacrificio, spingendo questo giovane a desiderare di migliorare sempre di più ed a mirare ai gradini più alti della classifica di categoria in campo nazionale e non solo.

E, come era fatale che accadesse, circa un anno fa, nel 2019, Diego, partecipando ad un incontro dimostrativo, è stato notato dai responsabili della Nazionale Italiana Pizzaioli che, dopo un incontro privato, lo hanno inserito, quasi d’impero, nel loro team.

La N.I.P, è una scuola di formazione, sviluppo e ricerca, detentrice di 8 Guinnes World Records, presente in Italia ed all’estero.

Si occupa da oltre 20 anni di ricerca, sviluppo e innovazione nel sistema alimentare italiano made in Italy, cura la formazione per pizzerie, panificazione, bar e pasticcerie e offre consulenze a locali pubblici preesistenti.

L’incontro più che fortunato ha spinto il giovane Diego Boccucci a fare nuove esperienze. Oggi è Istruttore Certificato, sia nella sua sede a Scauri che in tutta Italia, e nel suo futuro ci sono grandi obiettivi e traguardi e, soprattutto, la realizzazione di un grande sogno: quello di poter portare la sua arte anche all’estero attraverso fiere ed eventi organizzati dalla Nazionale Italiana Pizzaioli.

E -perché no? – l’apertura di una serie di locali: speriamo di poter raccontare al più presto la realizzazione di Diego e di tutti i suoi desideri.