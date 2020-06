Appia poco sicura? il Comune di Terracina incontra l’Anas per risolvere le criticità

Terracina – Cercare soluzioni per le tre maggiori criticità riscontrate in merito alla sicurezza nelle immissioni della statale Appia, in particolare Ponte Maggiore, dal Ponte di Morelle e dal bivio che porta a La Fiora con via degli Albucci.

È questo l’obiettivo del sopralluogo effettuato dall’assessore all’urbanistica di Terracina, Pierpaolo Marcuzzi (su richiesta del vicesindaco Tintari) insieme ai tecnici dell’Anas.

“Per quanto riguarda Ponte Maggiore – ha affermato l’assessore -, sarà difficile predisporre un semaforo in quanto ci sono molte criticità e pochi spazi. In questi giorni, verranno effettuati nuovi rilievi e si cercherà di fare il possibile per limitare i disagi in attesa che la Provincia avvii i lavori sul ponte stesso.

Per il ponte di Morelle si è convenuto che andrà verificata la possibilità di una viabilità alternativa, con una parallela all’Appia, che andrà a collegarsi con via Ceccaccio. Il terzo sopralluogo effettuato ha riguardato il bivio di accesso a La Fiora, dove alcuni residenti hanno segnalato la necessità di ripristinare l’illuminazione per mettere in sicurezza quel tratto di strada.

“Con i tecnici dell’Anas – sottolinea l’assessore – abbiamo verificato la fattibilità di alcuni interventi per regolare entrate ed uscite che la Provincia ha accolto positivamente. Già per questa settimana farà i rilievi, preparerà il progetto e chiederà immediatamente il nulla osta all’Anas per realizzare subito i lavori necessari.

L’amministrazione comunale intanto – conclude la nota – ha completato l’Iter per gli interventi straordinari sulla rete della illuminazione pubblica e quanto prima la ditta potrà ripristinare l’illuminazione in via degli Albucci”.

