Covid-19, quattro nuovi casi in provincia di Latina, Asl: “Il virus non è stato sconfitto”

Latina – Sono 4 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati a Latina e provincia. I casi sono distribuiti nel Comune di Latina (3) e nel Comune di Pontinia (1).”È la manifestazione più evidente che il virus non è affatto sconfitto – afferma la Direzione Generale della Asl -. È necessario considerare che, nella popolazione complessiva della nostra Provincia, un numero imprecisato di cittadini sia inconsapevolmente portatore del virus, i così detti ‘asintomatici’, con il rischio oggettivo che il contagio possa riprendere forza e diffondersi di nuovo”.

“Nella presente fase – spiega la Asl -, a seguito dei necessari provvedimenti adottati di allentamento del lock-down, non è né semplice né immediato riuscire a ricostruire la sequenza dei link epidemiologici (precedenti e successivi al riconoscimento di un caso positivo) che consentono di identificare i possibili focolai e, conseguentemente, contenerli fino al loro esaurimento”.

“Per queste ragioni è necessario richiamare tutti al senso di responsabilità allo scopo di mantenere la massima attenzione nei comportamenti individuali ricordando sempre di utilizzare i dispositivi di protezione individuale nelle situazioni di potenziale rischio di

contagio, di lavarsi spesso le mani e di mantenere, in tutte le occasioni di incontro sociale, il necessario distanziamento. È assurdo gettare al vento i risultati conseguiti fino ad oggi, costati sacrifici a tutti, solo per il desiderio di ricavare qualche grado di libertà aggiuntivo”.

“L’unico strumento ad oggi a disposizione per evitare il riaccendersi del contagio resta ancora l’adozione diffusa di comportamenti responsabili per sé e per coloro che ci stanno vicini. Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda ASL”.

