Fiumicino, Sbraccia: “File di auto a causa dei semafori, i residenti sono stanchi”

Fiumicino – “Traffico in tilt a Palidoro” questa la denuncia di Paolo Sbraccia, delegato di Palidoro per la lista civica Crescere Insieme. Numerose le segnalazioni da parte dei cittadini sulle lunghe file che si creano nel territorio in direzione Ladispoli: decine e decine di macchine ferme ogni giorno sotto al sole di giugno.

“Fino ad oggi il traffico era limitato a causa del lockdown – dichiara a ilfaroonline.it Paolo Sbraccia -, ma da inizio giugno e con il bel tempo le strade sono molto transitate dai pendolari e dalle famiglie che vanno al mare. C’è caos a tutte le ore del giorno, soprattutto a causa dei semafori di Torrimpietra, Palidoro e Granaretto. Quest’ultimo in particolare, che viene chiamato ‘semaforo intelligente’, presenta molto spesso malfunzionamenti causando file e ritardi”.

“Inoltre, non si possono ignorare i disagi che crea alla viabilità il semaforo di Fosso Statua – conclude il Delegato -: dall’uscita di Valcanneto, da Ladispoli e sotto al ponte di Palidoro le macchine si trovano quotidianamente ferme in strada a causa del traffico. I residenti sono stanchi e l’estate è appena iniziata, non si può reggere una situazione simile. La viabilità deve essere rivista“.

